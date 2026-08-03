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03.08.2026 06:31:29
Orient gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orient hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 3,29 JPY. Im letzten Jahr hatte Orient einen Gewinn von 10,31 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,88 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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