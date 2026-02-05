Orient Green Power Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orient Green Power Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Orient Green Power Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,26 Prozent auf 359,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at