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24.07.2026 06:31:29
Orient Green Power Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Orient Green Power Company hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,81 Prozent auf 814,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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