Orient Green Power Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orient Green Power Company hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,69 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,690 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,43 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at