|
12.11.2026 06:31:28
Orient Green Power Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Orient Green Power Company hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,69 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,690 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,43 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!