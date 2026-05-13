Orient Green Power Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orient Green Power Company präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orient Green Power Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 385,9 Millionen INR im Vergleich zu 414,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,590 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Orient Green Power Company ein EPS von 0,330 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Orient Green Power Company im vergangenen Geschäftsjahr 2,93 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orient Green Power Company 2,63 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at