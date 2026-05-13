|
13.05.2026 06:31:29
Orient Green Power Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Orient Green Power Company präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orient Green Power Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 385,9 Millionen INR im Vergleich zu 414,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,590 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Orient Green Power Company ein EPS von 0,330 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Orient Green Power Company im vergangenen Geschäftsjahr 2,93 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orient Green Power Company 2,63 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.