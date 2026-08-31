Orient International Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

Orient International Enterprise hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Orient International Enterprise 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,91 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at