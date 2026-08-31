|
31.08.2026 06:31:29
Orient International Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse
Orient International Enterprise hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Orient International Enterprise 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,91 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!