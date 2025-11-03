Orient öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orient hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 26,12 JPY gegenüber 4,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 71,21 Milliarden JPY gegenüber 61,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at