Orient Paper Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orient Paper Industries hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,00 INR gegenüber -0,490 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,36 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at