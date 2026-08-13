Orient Press: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orient Press hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Orient Press vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,25 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,790 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 215,3 Millionen INR, gegenüber 262,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at