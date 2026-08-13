Orient Refractories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orient Refractories hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient Refractories 1,71 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 10,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orient Refractories 9,60 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at