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16.11.2026 06:31:29
Orient Refractories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orient Refractories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,49 Prozent zurück. Hier wurden 10,30 Milliarden INR gegenüber 10,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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