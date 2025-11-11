|
11.11.2025 06:31:28
Orient Refractories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Orient Refractories hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Orient Refractories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
