Orient Refractories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orient Refractories hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 25,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,56 Prozent auf 9,32 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 18,540 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient Refractories 9,81 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Orient Refractories im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,20 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 36,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at