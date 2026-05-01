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01.05.2026 06:31:29
ORIENT SECURITIES legte Quartalsergebnis vor
ORIENT SECURITIES hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte ORIENT SECURITIES einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,87 Prozent auf 5,06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte ORIENT SECURITIES 6,02 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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