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27.07.2026 06:31:29
ORIENT SECURITIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ORIENT SECURITIES lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat ORIENT SECURITIES 9,53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 169,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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