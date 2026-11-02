ORIENT SECURITIES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ORIENT SECURITIES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,07 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at