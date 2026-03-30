ORIENT SECURITIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ORIENT SECURITIES hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,65 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 60,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

ORIENT SECURITIES hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,650 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,370 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 15,36 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,35 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at