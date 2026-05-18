Orient: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Orient hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Orient hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,60 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Orient 61,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 75,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 81,45 JPY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 247,63 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 246,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at