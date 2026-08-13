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13.08.2026 06:31:29
Orient Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Orient Technologies hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orient Technologies ein EPS von 2,19 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,02 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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