Orient Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orient Technologies hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Orient Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,73 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at