Orient Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orient Technologies hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,09 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 2,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,73 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at