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12.11.2026 06:31:28
Orient UNB Takaful PJSC Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Orient UNB Takaful PJSC Registered hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,77 AED. Im Vorjahresviertel waren 13,39 AED je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 464,9 Millionen AED – ein Plus von 23,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orient UNB Takaful PJSC Registered 375,5 Millionen AED erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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