Orient UNB Takaful PJSC Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orient UNB Takaful PJSC Registered präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 10,11 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,59 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 312,1 Millionen AED – ein Plus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orient UNB Takaful PJSC Registered 257,8 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 38,61 AED je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Orient UNB Takaful PJSC Registered ein Gewinn pro Aktie von 32,68 AED in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Orient UNB Takaful PJSC Registered 2,60 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 188,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 899,74 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at