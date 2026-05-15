Orient UNB Takaful PJSC Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Orient UNB Takaful PJSC Registered ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orient UNB Takaful PJSC Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Orient UNB Takaful PJSC Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,35 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,69 AED je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 299,4 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,4 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at