Oriental Aromatics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oriental Aromatics hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,82 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Aromatics 2,53 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,980 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Oriental Aromatics ein EPS von 10,20 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,31 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at