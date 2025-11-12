Oriental Aromatics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oriental Aromatics hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,71 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oriental Aromatics einen Umsatz von 2,37 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at