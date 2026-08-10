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10.08.2026 06:31:29
Oriental Carbon Chemicals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oriental Carbon Chemicals hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,17 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Oriental Carbon Chemicals im vergangenen Quartal 490,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 134,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oriental Carbon Chemicals 209,0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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