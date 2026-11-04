Oriental Carbon Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oriental Carbon Chemicals hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,28 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 875,2 Millionen INR – ein Plus von 192,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oriental Carbon Chemicals 299,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at