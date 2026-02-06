Oriental Chain MfgCo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oriental Chain MfgCo veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,40 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oriental Chain MfgCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at