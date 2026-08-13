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13.08.2026 06:31:29
Oriental Chain MfgCo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Oriental Chain MfgCo hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 29,50 JPY, nach 3,54 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,19 Prozent auf 1,02 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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