Oriental Chain MfgCo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oriental Chain MfgCo hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,51 Prozent auf 961,6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at