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27.11.2026 06:31:29
Oriental Food Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Oriental Food Industries hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 MYR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Oriental Food Industries 115,6 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 124,1 Millionen MYR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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