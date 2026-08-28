Oriental Food Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oriental Food Industries präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Oriental Food Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,3 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at