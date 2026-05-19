Oriental Food Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oriental Food Industries veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,02 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oriental Food Industries 0,040 MYR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 93,7 Millionen MYR – eine Minderung von 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 106,7 Millionen MYR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,100 MYR. Im letzten Jahr hatte Oriental Food Industries einen Gewinn von 0,160 MYR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 464,26 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 457,11 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at