Oriental Food Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oriental Food Industries ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oriental Food Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oriental Food Industries ein EPS von 0,050 MYR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126,4 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 111,5 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at