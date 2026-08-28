Oriental gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oriental hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 MYR. Im Vorjahresviertel waren -0,100 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,29 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oriental 1,26 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at