Oriental Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oriental Hotels hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at