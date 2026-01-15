Oriental Hotels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oriental Hotels hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Oriental Hotels ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at