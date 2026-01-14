|
Oriental Hotels hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Oriental Hotels äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Oriental Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,23 Prozent gesteigert.
