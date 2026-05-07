Oriental Hotels präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oriental Hotels hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oriental Hotels ein EPS von 1,09 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,36 Milliarden INR gegenüber 1,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,80 INR beziffert, während im Vorjahr 2,20 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Oriental Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 4,94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at