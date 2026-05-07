|
07.05.2026 06:31:29
Oriental Hotels präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oriental Hotels hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oriental Hotels ein EPS von 1,09 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,36 Milliarden INR gegenüber 1,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,80 INR beziffert, während im Vorjahr 2,20 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Oriental Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 4,94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.