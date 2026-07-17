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17.07.2026 06:31:29
Oriental Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Oriental Hotels hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oriental Hotels 0,370 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,11 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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