|
07.05.2026 06:31:29
Oriental Hotels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oriental Hotels präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.
Oriental Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,040 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Oriental Hotels 55,89 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 52,01 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.