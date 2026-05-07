Oriental Hotels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oriental Hotels präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Oriental Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,040 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Oriental Hotels 55,89 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 52,01 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at