Oriental Land informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oriental Land hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oriental Land ein EPS von 30,52 JPY je Aktie vermeldet.

Oriental Land hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 214,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at