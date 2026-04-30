Oriental Land stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oriental Land hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Oriental Land hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,32 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 174,20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 174,27 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 74,34 JPY. Im Vorjahr waren 75,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Oriental Land in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 704,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 679,37 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at