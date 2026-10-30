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30.10.2026 06:31:28
Oriental Land stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oriental Land hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 12,55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oriental Land noch ein Gewinn pro Aktie von 12,70 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Oriental Land 168,01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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