ORIENTAL LAND: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ORIENTAL LAND hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ORIENTAL LAND mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,490 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,68 Milliarden USD – ein Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ORIENTAL LAND 4,46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at