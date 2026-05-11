Oriental Precision Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oriental Precision Engineering hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 135,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Precision Engineering 152,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 56,45 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,04 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at