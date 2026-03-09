Oriental Precision Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oriental Precision Engineering stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Oriental Precision Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,24 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 160,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,72 Prozent auf 51,86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Precision Engineering 56,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 420,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 572,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Oriental Precision Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 207,26 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oriental Precision Engineering 207,31 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at