09.03.2026 06:31:29

Oriental Precision Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oriental Precision Engineering stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Oriental Precision Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,24 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 160,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,72 Prozent auf 51,86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Precision Engineering 56,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 420,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 572,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Oriental Precision Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 207,26 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oriental Precision Engineering 207,31 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen