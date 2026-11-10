Oriental Shiraishi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oriental Shiraishi präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 5,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oriental Shiraishi 9,16 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Oriental Shiraishi mit einem Umsatz von insgesamt 17,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at