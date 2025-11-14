Oriental Shiraishi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oriental Shiraishi hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 9,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,62 Prozent auf 17,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at